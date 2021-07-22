Україна обговорить з США і ФРН їх домовленість по "Північному потоку-2"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна обговорить з США і Німеччиною, як їх домовленість по "Північному потоку 2" здатна зменшити ризики з безпеки для України і країн Центральної Європи, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми на даний момент маємо багато питань до того, як американсько-німецька домовленість здатна зменшити ризики з безпеки для України і країн Центральної Європи, пов'язані з запуском "Північного потоку-2".

Ми будемо розмовляти зі Сполученими Штатами і з Німеччиною з цього приводу", - сказав Кулеба на прес-конференції з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто в Києві.

Міністр вказав, що позиція України на американсько-німецьку заяву викладена в українсько-польській заяві, яка була поширена в середу.

"Ми чесно завжди говорили, що для нас "Північний потік-2", перш за все, є питанням безпеки, і ми б хотіли, щоб формулювання в німецько-американській заяві саме щодо безпеки були сильнішими", - підкреслив глава МЗС України.

За його словами, що стосується економічного блоку цієї заяви, то Україна вивчає зроблені пропозиції.

"І будемо готові представити нашу позицію, коли комплексно і детально проаналізуємо те, що запропоновано", - додав Кулеба.

У той же час глава МЗС України вказав, що є фундаментальна проблема в зв'язку з цим, а саме чи готова Росія виконувати належним чином свої зобов'язання.

"Вона пов'язана з тим, що нам до сих пір не зрозуміло, чи готова Росія виконувати належним чином свої зобов'язання і свою частину, коли йде про енергетичну безпеку України та збереженні ролі України як транзитної держави.

Америка з Німеччиною про щось домовилися, Польща з Україною теж про щось домовилися, але ми всі з вами розуміємо, що головним бенефіціаром тої кризи, який створив "Північний потік-2", є РФ, і це головна проблема, це головний питання, відповіді на яке немає на даний момент, і над цим треба працювати", - підкреслив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що угода, підготовлене США і ФРН, передбачає, що німецька сторона буде готова вживати заходів у разі, якщо Росія буде використовувати поставку енергоносіїв для чинення тиску на інші країни або буде вживати агресивні дії проти України, заявила заступник держсекретаря Вікторія Нуланд.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною по "Північному потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.