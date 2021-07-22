На Прикарпатті річка вийшла з берегів – розмило дорогу

У Калуському районі в селі Нижній Струтинь Івано-Франківської області після проливних дощів річка Чечва вийшла з берегів і частково зруйнувала берег. Вона розмила дорогу, перекривши транспортне сполучення 27 дворогосподарств, в яких живе 70 осіб, повідомляє Кореспондент.

"В урочищі Підгора в результаті підйому рівня води в ніч на 21.07.2021 пошкоджений і частково зруйнований лівий берег річки Чечва протяжністю 100 м, в даному місці зруйнована частина комунальної дороги по вул. Зарічна, яка проходить по березі річки протяжністю 30 м, відсутнє транспортне повідомлення до 27 дворогосподарств, в яких проживає 70 осіб, можливий піший візит через сільгоспугіддя ", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що інша водна артерія регіону річка Сівка затопила тимчасовий автомобільний переїзд довжиною вісім метрів, що з'єднує два села - Сівка-Войнилівська і Мошківці, в якому проживає 145 осіб. Основний міст був зруйнований під час повені в 2008 році.

У селищі Перегінське річка Радова розмила ґрунтову дорогу і залишила без транспортного сполучення п'ять дворогосподарств, в яких проживає 30 осіб.

Річка Болохівка в селі Верхня підтопила автодорогу Верхня - Станькова - Довгий Войнилів протяжністю 50 метрів і шість домогосподарств.