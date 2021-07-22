У МЗС повідомили, що Україна не притягувалася до узгодження угоди з "СП-2"

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що українська сторона не залучалася до переговорів та погодження пакету домовленостей США та Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2". Тому наполягає на тому, щоб партнери відповідально поставилися до нейтралізації загроз, повідомляє РБК-Украина.

За словами Ніколенко, не дивлячись на те, що Україна не залучалася до переговорів, вона продовжує вести діалог щодо зменшення ключових енергетичних загроз з боку РФ і посилення енергетичної стійкості України і Центральної Європи в цілому.