Нові випадки Дельта-штаму: чи будуть в Києві посилювати карантин

Глава столичного управління Держпотреблслужби Олег Рубан заявив, що в Києві не будуть посилювати карантин через виявлення нових випадків зараження штаму коронавірусу Дельта, повідомляє Новое время.

"Ні, сьогодні місто повністю готується до третьої хвилі, яка за прогнозами, буде на кінець серпня. Люди повернуться з відпусток, з канікулярних періодів", - сказав Рубан.

Рубан додав, що зростання захворюваності прогнозують на кінець серпня, а також у вересні-жовтні.

22 липня стало відомо, що в Києві зафіксували шість нових випадків Дельта-штаму коронавірусу. Це показало первинне тестування пацієнтів в Олександрівській лікарні в центрі столиці.