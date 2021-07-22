Chery показала доступний електромобіль QQ Ice Cream

Новинка вийде на ринок до кінця 2021 року, повідомляє Автоцентр.

Chery опублікувала чергові тизери нової бюджетної моделі - електромобіля QQ Ice Cream. Автомобіль складе конкуренцію іншому китайському електрокару Wuling Hongguang MINI EV, який виявився дуже успішним на ринку.

Новий Chery QQ Ice Cream буде випускатися в кузові трехдверний хетчбек і, судячи по зображеннях, отримає світлодіодну оптику округлої форми. Технічні характеристики моделі не розкривають. Швидше за все, максимальний запас ходу не перевищить 150 км.

Уже відомо, що крім анонсованого електромобіля у Chery з'явиться цифрова екосистема iCar. Завдяки їй автомобілі виробника зможуть обмінюватися даними. Крім того, нова технологія передбачає інтеграцію ряду сервісів Alibaba через хмарні технології.

Офіційна дата прем'єри електричного Chery QQ Ice Cream не повідомляється. За деякими даними, автомобіль представлять до кінця 2021 року. Відзначимо, що зараз на рідному ринку марки Chery пропонує сім моделей з електричними силовими установками. Найбільш популярна з них - компактний хетчбек EQ1. З 2017 року було продано більше 200 000 автомобілів цієї моделі.