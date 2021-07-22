Футболіст отримав травму, святкуючи гол у матчі (відео)

Польський півзахисник "Легії" Бартош Капустка отримав безглузде пошкодження, святкуючи гол у ворота естонської "Флори". Варшавський клуб переміг на своєму полі з рахунком 2:1 у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, повідомляє Обозреватель.

Вже на третій хвилині зустрічі полякам вдалося відкрити рахунок зусиллями якраз Капустки. Бартош протягнув м'яч зі своєї половини поля до штрафного майданчика суперника та завдав результативного удару в нижній кут.

На радощах футболіст високо підстрибнув і приземлився на обидві ноги, але, судячи з усього, не найкращим чином встав на праву кінцівку, після чого на його обличчі відразу ж з'явилася гримаса болю. Через пошкодження він залишив поле вже на сьомій хвилині.

Відзначимо, що "Флора" відігралася на початку другого тайму і була дуже близькою до сенсаційної нічиєї. Тільки в доданий арбітром час "Легії" вдалося вирвати перемогу.

Наступний поєдинок між командами відбудеться 27 липня в Естонії. Нагадаємо, що з нинішнього сезону в єврокубках не діє правило виїзного гола.