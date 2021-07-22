Ціни на б/у автомобілі в США почали знижуватися

Втім, аналітики сумніваються, що це довготривалий тренд, повідомляє 24 Канал.

За час пандемії ціни на вживані авто у США виросли на 40%, нові автомобілі теж подорожчали, а деякі просто зникли з автосалонів через нестачу у виробників комплектуючих. І лише зараз цінники на вживані авто в США стабілізувались та навіть трохи пішли вниз.

Причина – попит на вживані авто суттєво впав. Адже більшість людей, які хотіли придбати власне авто через небажання їздити у громадському транспорті, вже зробили це протягом року. Інші, зважаючи на ріст цін, відмовились від покупки. Саме на останніх розраховані знижки, які знову почали з'являтись в автосалонах та майданчиках вживаних авто у США.

Один з продавців авто з пробігом у Детройті зауважив, що останнім часом попит на авто знизився як в онлайн-торгівлі, так і серед пішохідного трафіку. І щоб повернути зацікавленість у людей, котрі не можуть собі дозволити авто за високими цінами, продавець оголосив про знижки. Поки що вони невеликі – 500 доларів на автомобілі за 20 000 доларів, але це вже перший "дзвіночок".

Інший фактор ціноутворення – наявність пропозицій для продажу – також потроху стабілізується. За даними Cox Automotive, у дилерів минулого місяця було достатньо транспортних засобів, щоб задовольнити попит протягом 34 днів. Це на 11 днів менше, ніж у тому ж місяці 2019 року, який був нормальним для продажу вживаних автомобілів.

Більшість аналітиків сходиться на тому, що пік максимальних цін на вживані авто вже пройдено. У червні 2021 року середня роздрібна ціна вживаного автомобіля становила 25000 доларів, це рекорд. Деякі дворічні вживані автомобілі коштували дорожче, ніж коли вони були новими в автосалоні.

Особливо постраждали покупці з низьким рівнем доходу. Той, хто змушений був придбати вживаний автомобіль, щоб їздити на роботу, часто обмежувався транспортними засобами із пробігом 100 000 миль і більше (більше 160 тисяч км). Проте середня ціна навіть цих автомобілів підскочила за минулий рік на 31% – до 16 489 доларів, повідомляє Edmunds.com. Купівля будь-якої машини стала для багатьох американців недоступною.

Аналітики роблять протилежні прогнози щодо розвитку ситуації на ринку вживаних авто у США. Алекс Юрченко, старший віце-президент з даних Black Book (контролює витрати на транспортні засоби), очікує, що ціни ще трохи знизяться, однак ще кілька років залишатимуться значно вище рівня 2019 року. Зрештою, він припускає, що ціни будуть падати далі, оскільки пропозиція наздожене попит.

Джонатан Смок, головний економіст Cox Automotive, не вірить у швидке падіння цін на вживані машини.