Ізраїль першим в світі почне випробування оральної вакцини від COVID-19

Ізраїль стане першою країною, де почнуться клінічні випробування вже розробленої оральної вакцини від коронавірусу COVID-19, повідомляє Інтерфакс.

Випробування пройдуть в медцентрі імені Сураські в Тель-Авіві, творці вакцини чекають дозволу МОЗ Ізраїлю.

"Ідея полягає в тому, що ми хочемо продемонструвати доказ концепції - що вона (вакцина) працює для людей", - заявив виданню гендиректор фармацевтичної компанії Oramed Pharmaceuticals Надав Кидрон.

Передбачається, що МОЗ дозволить почати випробування в найближчі кілька тижнів. Кілька тисяч капсул з вакциною вже виготовлені на потужностях компанії в Європі.

Вакцина атакує три білка в структурі коронавірусу, на відміну від вакцин виробництва Moderna і Pfizer, які атакують тільки спайковий S-білок, пояснив Кидрон. За його словами, це зробить препарат більш ефективним проти модифікацій вірусу: "навіть якщо вірус проб'є одну лінію захисту, тут буде друга лінія, а якщо проб'є і другу, буде третя".

На доклінічних випробуваннях препарат тестували проти штаму "дельта". У піддослідних тварин після вакцинації вироблялися антитіла IgG і IgA (створюють довгостроковий імунітет).

Спочатку капсули дадуть 24 випробуваним, які не отримували ніяких інших вакцин від коронавірусу. Половина учасників отримає одну капсулу оральної вакцини, інша половина - дві дози препарату. Відзначається, що випробування пройдуть без групи плацебо. Передбачається, що вони триватимуть шість тижнів.

Якщо вони пройдуть успішно, Кидрон планує в першу чергу домагатися дозволу на екстрене застосування оральної вакцини в країнах, які найбільше потребують препараті, наприклад, в державах Південної Америки.

Він додав, що таку вакцину можна буде приймати самим вдома та пероральні препарати, як правило, викликають менше побічних ефектів. Препарат можна перевозити при температурах холодильника, а зберігати в кімнатній температурі, що полегшує доставку препарату по всьому світу додав Кидрон.