Підраховано втрати держбюджету від імпорту розчинників без акцизу
За перше півріччя 2021 року прямі втрати державного бюджету внаслідок імпорту безакцизних октанопідвищуючих компонентів як розчинників для лакофарбової промисловості перевищили 580 млн грн, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розрахунки Консалтингової групи "А-95".
За розрахунками Консалтингової групи "А-95", імпорт розчинників для лакофарбової промисловості (код УКТЗЕД 3814009090) у першому півріччі 2021 р. виріс більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом торік - з 27,6 тис тонн до 61,7 тис тонн.
Лідером у рейтингу одержувачів стала група "БРСМ". На неї припадає четверта частина всіх постачань, або 15,1 тис тонн. На другому місці компанія "Пром Хім" з 12,7 тис тонн розчинників.
Група "БРСМ" ввезла безпосередньо через спецімпортера і найбільшого постачальника пального в мережу "БРСМ-Нафта", компанію "Катма Груп", 12,4 тис. тонн. Ще 2,7 тис. тонн було отримано через компанію "Планета 2000". Торік група не здійснювала імпорт розчинників, використовуючи для підвищення октану у своїх сумішевих бензинах монометиланілін (ММА) і МТБЕ.
Харківська "Пром Хім" наростила постачання в 7 разів (1,8 тис. тонн за січень-червень 2020 року). Серед клієнтів імпортера - "Альтернатив Енерджі Сорсес Компані" - оператор найбільшого в країні міні-НПЗ у селищі Мерефа Харківської області, який забезпечує пальним мережу Моtto.
Компанія "ВТГ-Трейдинг" за перше півріччя імпортувала 2,6 тис. тонн розчинників. За інформацією ЗМІ, саме "ВТГ-Трейдинг" постачає розчинники для чотирьох міні-НПЗ з орбіти мережі SunOil (Решетилівка, Богодухів, Васищеве і Кременчук).
"На нафтобазах і міні-НПЗ безакцизні розчинники використовуються для отримання підакцизних високооктанових бензинів. Втрати держбюджету на залученні в бензин 62 тис. тонн розчинників у першому півріччі 2021 року склали понад 580 млн грн", - заявили в "А-95".
Розчинники (код УКТЗЕД 3814009090) є сумішшю октанопідвищуючих компонентів, що використовуються при виробництві бензинів, - МТБЕ, метанолу, толуолу, ортоксілолу, бутилового спирту і т.д. Однак якщо перераховані компоненти окремо обкладаються акцизним збором за "бензиновою" ставкою 213 євро/1000 л, то за кодом розчинників відносяться до безакцизних. Це стало можливим після внесення в травні 2020 року спеціальної правки в податковий кодекс України.
Автор: Наталія Гурковська