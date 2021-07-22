Бразильський COVID-штам "Гамма" вперше виявили в Росії
"Бразильський" штам COVID-19 "гамма" виявлено в Російській Федерації, він, як і "індійський" штам "дельта", є більш заразним, повідомляє Інтерфакс.
"На території Російської Федерації широке поширення отримав варіант "дельта", виявлено поодинокі випадки варіанту "гамма", - сказали в центрі.
Там відзначили, що "гамма" і "дельта" були віднесені до категорії "викликають заклопотаність", оскільки вони більш заразні і можуть знижувати ефективність антитіл.
"Варіанти "лямбда" і "іпсилон", які належать до варіантів, що викликає інтерес, виявлені на території Російської Федерації не були", - уточнили в центрі.
Там розповіли, що зараз індійський варіант стає домінуючим у багатьох країнах.
"У РФ також відзначається тенденція заміщення інших варіантів варіантом дельта. З урахуванням наявних у нього конкурентних переваг в порівнянні з відомими варіантами, немає підстав очікувати витіснення варіанти дельта вже вивченими різновидами SARS-CoV-2", - пояснили в "Векторі".
За інформацією центру, наразі отримано кілька зразків варіантів нового коронавірусу з дослідних установ Австралії, Таїланду і Італії.
"Нові варіанти SARS-CoV-2 комплексно досліджуються за заданим алгоритмом, в рамках якого визначається їх життєздатність на різних пов ерхностях, патогенність для лабораторних тварин і ряд інших властивостей, включаючи ефективність нейтралізації. Повний цикл досліджень вимагає близько двох місяців", - сказали в "Векторі".