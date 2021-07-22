Бразильський COVID-штам "Гамма" вперше виявили в Росії

"Бразильський" штам COVID-19 "гамма" виявлено в Російській Федерації, він, як і "індійський" штам "дельта", є більш заразним, повідомляє Інтерфакс.

"На території Російської Федерації широке поширення отримав варіант "дельта", виявлено поодинокі випадки варіанту "гамма", - сказали в центрі.

Там відзначили, що "гамма" і "дельта" були віднесені до категорії "викликають заклопотаність", оскільки вони більш заразні і можуть знижувати ефективність антитіл.

"Варіанти "лямбда" і "іпсилон", які належать до варіантів, що викликає інтерес, виявлені на території Російської Федерації не були", - уточнили в центрі.

Там розповіли, що зараз індійський варіант стає домінуючим у багатьох країнах.

"У РФ також відзначається тенденція заміщення інших варіантів варіантом дельта. З урахуванням наявних у нього конкурентних переваг в порівнянні з відомими варіантами, немає підстав очікувати витіснення варіанти дельта вже вивченими різновидами SARS-CoV-2", - пояснили в "Векторі".

За інформацією центру, наразі отримано кілька зразків варіантів нового коронавірусу з дослідних установ Австралії, Таїланду і Італії.