Податок на нерухоме майно: хто має платити та які умови

У 2021 році податок на нерухоме майно нараховується фізичним особам - власникам будинків, квартир та іншої нерухомості за 2020 рік, повідомляє ЛигаБизнес.

Сплачують податок власники житлової та/або нежитлової нерухомості. За неповнолітніх дітей - власників нерухомості податок сплачують батьки/опікуни.

Податок розраховується, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року - 4 723 грн. У кожному регіоні ставку встановлює місцева влада, але за законом вона не повинна перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати. У 2021 році максимальна сума - 70,8 грн за квадратний метр.

Податок сплачується за кожен квадратний метр для квартир площею понад 60 кв. метрів і будинків понад 120 кв. метрів. А також для різних типів об'єктів житлової нерухомості в понад 180 кв. метрів.

Сплачувати податок доведеться за кожен квадратний метр понад цю норму.

Пільги з податку для фізичних осіб не застосовуються до:

Об'єкта/об'єктів оподаткування, якщо площа перевищує п'ятикратний розмір неоподаткованої площі: квартира перевищує 300 кв. метрів; житловий будинок перевищує 600 кв. метрів; площа різних типів об'єктів житлової нерухомості перевищує 900 кв. метрів;

Об'єкта/об'єктів оподаткування, використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Отже, фізичні особи - підприємці, які зазначили своє житло як податкову адресу та фактично здійснюють діяльність у власній квартирі /будинку, не мають право на пільги з податку на нерухомість. Аналогічно сплачувати податок починаючи з першого квадратного метра повинні і особи, які здають житлову нерухомість в оренду (лізинг).

Якщо об'єкти нерухомості перебувають у спільній власності кількох осіб:

- якщо об'єкти житлової та/або не житлової нерухомості перебувають у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

- якщо об'єкти перебувають у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділені в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою;

- якщо об'єкти перебувають у спільній сумісній власності кількох осіб і поділені між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Нюанси із реєстрацією. Якщо громадянин отримував індивідуальний податковий номер за місцем першої реєстрації, наприклад це було м. Миргороді, а тепер переїхав жити в м. Полтаву, то зверніть увагу на те, що податкова направить розрахунок власнику нерухомості по місцю першої реєстрації. Для того, щоб повідомити про зміну адреси реєстрації, треба безпосередньо звернутися до податкової.

За прострочення оплати податку передбачений штраф у розмірі 10% від суми боргу за прострочення до 30 днів, більше 30 днів - 20%.