Автогаз і бензин здорожчали: ціни на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 22 липня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 10 копійок, повідомляє РБК-Україна.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,27 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 30,26 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,49 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 16,43 гривень за літр (+0,10 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Нагадаємо, ціни на автогаз почали зростати минулого тижня. За цей час автогаз подорожчав приблизно на 1 гривню за літр.

Автор: Олександр Білоус