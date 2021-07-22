В Одесі дощ знищив безліч доріг і автомобілів

Сильна гроза накрила Одесу цієї ночі. Спочатку злива призвела до затоплення вулиць, які перетворилися на бурхливі річки. Однак наслідки стихії виявилися набагато більш руйнівними, повідомляє Autoconsulting.

Частина дорожнього покриття просто змило, а бурхливий водний потік підхоплював припарковані автомобілі і кидав їх на дерева.

До ранку виявилося, що пошкодження отримали сотні авто в місті. Розмиті дороги і зливові колектори стали небезпечною пасткою для проїжджаючих авто.

Комунальні служби приступили до розчищення доріг, але виявилося, що цілі мікрорайони Одеси відрізані через розмиття доріг.