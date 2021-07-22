В Україні скоротилось число сільськогосподарських тварин

В Україні стало більше свиней – на 1 липня їх поголів'я зросло на 0,7%, або 6,1 млн голів. Число інших сільськогосподарських тварин, навпаки, скоротилося. В тому числі продовжило падати поголів'я корів, що позначається на обсягах виробництва молока, повідомляє Сегодня.

Поголів'я свиней збільшилося на промислових фермах у Київській і Львівській областях. У домашніх господарствах показники не настільки позитивні.

Зменшилася й кількість птахів – на 3,8% або 239,2 млн. Найменші показники в Запорізькій області. Крім того, зменшилася кількість овець і кіз – на 4,9% або 1,4 млн голів. Найбільші втрати припали на Харківську область.

Ще більша різниця в статистиці по великій рогатій худобі: за рік кількість кіз, овець, корів і т.п. скоротилася на 6,5% – до 3,2 млн. І в цьому списку лідером знову стала Запорізька область.

Станом на 1 липня поточного року в Україні нарахували 1,7 млн корів, а це на 5,8% менше аналогічного періоду 2020-го. Падіння поголів'я спостерігається вже не перший рік, тому Україна має проблеми з виробництвом молока.

Це, своєю, призводить до того, що українці вживають усе менше молочних продуктів. Днями стало відомо, що Україна посіла останнє місце в Європі за споживанням сиру. В середньому один українець з'їдає 4,66 кг сиру на рік, а ось у Європі цей показник становить 18,3 кг. Більш того, в Україні купують в основному імпортний сир – свій продукт програє не тільки за якістю, але і часто за ціною.