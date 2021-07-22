Футбольний турнір на Олімпіаді в Токіо: календар матчів

22 липня на Олімпійських Іграх в Токіо стартував чоловічий футбольний турнір. Змагання триватимуть до 7 серпня - фінал буде зіграний в Йокогамі, повідомляє УНИАН.

В олімпійському турнірі виступають 16 збірних, які розбиті на 4 групи. У плей-офф вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Відзначимо, що на турнірі виступить ряд зіркових гравців: бразилець Дані Алвес, іспанці Марко Асенсіо і Педрі, француз Андре-П'єр Жіньяк, бразилець Рішарлісон та інші.

Положення команд

Група А: Мексика - 3 очки, Франція - 0, Японія, ПАР

Група В: Нова Зеландія - 3 очки, Південна Корея - 0, Гондурас, Румунія

Група С: Єгипет - 1 очко, Іспанія - 1, Аргентина, Австралія

Група D: Кот-д'Івуар - 3 очки, Саудівська Аравія - 1, Бразилія, Німеччина

Розклад матчів і результати

Груповий етап

Четвер, 22 липня

Група С. Єгипет - Іспанія - 0:0

Група В. Нова Зеландія - Південна Корея - 1:0

Група А. Мексика - Франція - 4:1

Група D. Кот-д'Івуар - Саудівська Аравія - 2:1

13:30. Група С. Аргентина - Австралія

14:00. Група А. Японія - ПАР

14:00. Група В. Гондурас - Румунія

14:30. Група D. Бразилія - Німеччина

Неділя, 25 липня

10:30. Група С. Єгипет - Аргентина

11:00. Група А. Франція - ПАР

11:00. Група В. Нова Зеландія - Гондурас

11:30. Група D. Бразилія - Кот-д'Івуар

13:30. Група С. Австралія - Іспанія

14:00. Група А. Японія - Мексика

14:00. Група В. Румунія - Південна Корея

14:30. Група D. Саудівська Аравія - Німеччина

Середа, 28 липня

11:00. Група D. Саудівська Аравія - Бразилія

11:00. Група D. Німеччина - Кот-д'Івуар

11:30. Група В. Румунія - Нова Зеландія

11:30. Група В. Південна Корея - Гондурас

14:00. Група С. Іспанія - Аргентина

14:00. Група С. Австралія - Єгипет

14:30. Група А. ПАР - Мексика

14:30. Група А. Франція - Японія

1/4 фіналу

Субота, 31 липня

11:00. Перший чвертьфінал

12:00. Другий чвертьфінал

13:00. Третій чвертьфінал

14:00. Четвертий чвертьфінал

1/2 фіналу

Вівторок, 3 серпня

11:00. Перший півфінал

14:00. Другий півфінал

Матч за 3-е місце

П'ятниця, 6 серпня, 14.00

Фінал

Субота, 7 серпня, 14.30

Чоловічий футбол на Олімпійських іграх: довідка