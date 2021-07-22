У Зеленського скаргу РФ до Євросуду назвали еталоном політичного цинізму

В Офісі президента Володимира Зеленського вважають абсурдом та елементом пропаганди міждержавну скаргу Росії до ЄСПЛ проти України, повідомляє Украинская правда.

"По-перше, керівництво Росії вирішило скористатися інструментом ЄСПЛ після того, як на конституційному рівні забезпечило собі ж абсолютну можливість не виконувати будь-яке рішення ЄСПЛ. Тобто ЄСПЛ для самої РФ в юридичному сенсі ніщо, а от у пропагандистському - все. Якщо комусь був потрібен еталон політичного цинізму – ось він у вигляді подібних дій Росії.

По-друге, у цієї скарги Росії до ЄСПЛ немає жодної юридичної перспективи та практичного сенсу, окрім суто пропагандистського. З кожного телеприймача в РФ тепер щоденно істерично лунатиме перелік "звинувачень", "доказів", поданих ЄСПЛ. Парадокс в тому, що РФ вигідна будь-яка істерія в даному випадку - негативне рішення проти РФ дозволить їм розпочати іншу пропагандистську кампанію - вже по дискредитації самого ЄСПЛ", - заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, Україна точно не може відповідати за наслідки військових дій, розпочатих Росією.

"Це було би проти здорового глузду та міжнародно визнаних юридичних позицій", - зазначає він.

Росія, як держава-окупант, що контролює захоплені території, відповідальна повністю за ситуацію на цих територіях – від порушення прав людини до пограбунку економічного потенціалу українських територій.

"До речі, в обгрунтуванні "скарги" Росії вказується також і те, що Північно-Кримський канал нібито є основним джерелом прісної води для мешканців Криму. Якщо за більш ніж 7 років окупації Криму в Генпрокуратурі Росії так і не змогли зрозуміти, які джерела прісної води в Криму – основні, то залишається лише констатувати повну деградацію цієї російської інституції.