Perseverance зайнявся пошуками життя на Марсі

Марсохід досліджує дно кратера Езеро, який, як припускають вчені, раніше був озером, і збере зразки породи, повідомляє Корреспондент.

Апарат Perseverance розпочав пошук ознак життя на Марсі, повідомили в NASA﻿.

Марсохід оснащений двометровою роботизованою рукою, на якій розміщено безліч приладів, головний з яких - літохімічний рентгенівський аналізатор PIXL.

За допомогою рентгенівських променів і ультрафіолетового світла він буде аналізувати склад гірських порід в кратері Езеро, а розташована поряд камера дозволить робити знімки зразків зі збільшенням, достатнім для виявлення ознак минулого мікробного життя.

Найбільш важливі зразки будуть зібрані буром на кінці руки, а потім упаковані в металеві трубки, які Perseverance відкладе на поверхні планети для повернення на Землю в ході майбутньої спільної місії Європейського космічного агентства (ЄКА) і NASA, запланованої на 2026 рік.

Зазначається, що дослідження дна кратера може багато розповісти про перші дні існування Марса і, можливо, про те, як він сформувався.

Up ahead: the target spot where I plan to collect my first-ever sample of Martian rock. I have everything I need with me to get the job done. First is to collect detailed, close-up science of the rock, then comes the coring. Why and how I’ll sample here: https://t.co/MYw9RoDbGjpic.twitter.com/EPHJVmJH6n — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) July 21, 2021

Крім ключової мети - пошуку ознак життя на Марсі, Perseverance вивчатиме геологію і палеоклімат Червоної планети.

Нагадаємо, марсохід Perseverance здійснив посадку на Червоній планеті разом з вертольотом Ingenuity 18 липня. Політ апаратів із Землі до місця призначення зайняв сім місяців.