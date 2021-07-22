Українці зможуть подорожувати до Словаччини та Молдови

За офіційним повідомленням, яке надійшло від Бюро Прикордонної поліції та поліції у справах іноземців Президії поліцейського корпусу Словацької Республіки, з 21 липня скасовані обмеження на в’їзд громадян України на територію Словаччини.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Громадяни України можуть в'їжджати на територію Словацької Республіки на загальних умовах, які діяли до введення карантинних обмежень. Також громадяни України мають дотримуватися вимог, визначених Міністерством охорони здоров’я Словацької Республіки (пройти повний курс вакцинації або самоізоляцію).

Крім того, за повідомленням Генерального інспекторату Прикордонної поліції МВС Республіки Молдова, на території Молдови з 19 липня 2021 року посилюються заходи по профілактиці та протидії поширенню COVID-19 при перетинанні кордону громадянами на в’їзд в країну.

На території Молдови буде встановлюватися список країн з високим або низьким епідеміологічним ризиком розповсюдження захворювання COVID-19. Список країн, віднесених до "червоної" або "зеленої" зон, буде оновлюватися щотижня (в п’ятницю) та вступати в дію з понеділка наступного тижня. Список публікуватимуть на офіційних веб-сторінках державних органів Молдови.

Громадянам, які будуть прибувати в Молдову з країн "зеленої" зони, в яких перебували протягом останніх 14 днів (включаючи тих, які в транзитному порядку перетинали країни "червоної" зони в термін, що не перевищує 24 години) необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зроблений не більше ніж за 72 години до перетинання кордону.

Ті громадяни, які будуть прибувати в Молдову з країн "зеленої" зони без негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, зобов’язані проходити 14-денну самоізоляцію.

Водночас не потрібний негативний ПЛР-тест на COVID-19, а також 14-денна самоізоляція при в’їзді в Молдову з країн "зеленої" зони для громадян, які пройшли повний курс вакцинації, після якого минуло не менше 14 днів (або мають документ про наявність антитіл до COVID-19, який діє протягом 90 діб), дітям до 6 років, громадянам, що прямують транзитом по території Молдови (при умові, що транзит не буде перевищувати 24 годин) та іншим визначеним категоріям.

Громадяни, які будуть прибувати в Молдову з країн "червоної" зони, зобов’язані пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію. Виключення, зокрема, становлять громадяни, що пройшли повний курс вакцинації після якого минуло не менше 14 днів (або мають документ про наявність антитіл до COVID-19, який діє протягом 90 діб), діти до 6 років, громадяни, що прямують транзитом по території Молдови (при умові, що транзит не буде перевищувати 24 годин), а також діти віком від 6 до 18 років, при пред’явленні негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не більше ніж за 72 години до перетинання кордону.

Особи, які будуть знаходитися на самоізоляції в Молдові, зможуть її завершити після 7-го дня у випадку здачі ПЛР-тесту на COVID-19, результат якого буде негативним.

Також прикордонники Республіки Молдови звертають увагу на те, що довідки про негативний результат ПЛР-тест, проходження курсу вакцинації або наявність антитіл до COVID-19 мають бути румунською, англійською, французькою, німецькою, італійською або російською мовами.