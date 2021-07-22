Суд зобов'язав ДБР відкрити справу про можливу держзраду Зеленського

22 липня Шевченківський суд зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження за статтею "Державна зрада" в справі Вагнергейта, повідомляє Слово і діло.

Своїм рішенням суд задовольнив скаргу "Руху опору капітуляції".

"Шевченківський районний суд задовольнив нашу скаргу на бездіяльність Державного бюро розслідувань і зобов'язав його відкрити виробництво за статтею 111 "Державна зрада". Рішення оскарженню не підлягає", - повідомили в РОК.

Тепер має розпочатися розслідування за фактом державної зради - зриву операції із затримання вагнерівців через витік інформації від чиновників.

Нагадаємо, що в липні 2020 року в Білорусі затримали понад 30 найманців, серед яких були бойовики, які воювали на Донбасі.

Україна надсилала запит на їх екстрадицію, але Мінськ вирішив видати їх Москві.

Відразу після цього з'явилася інформація, що це була операція спецслужб. Нібито Україна залучила бойовиків на авіарейс з Мінська в Стамбул для подальшої доставки на роботу в Південній Америці. Передбачається, що літак міг би сісти в Києві, а найманців би заарештувала українська сторона.