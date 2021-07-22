ДФС вилучила понад 4 млн пачок контрафактних сигарет на 246 млн грн

Державна фіскальна служба вилучила понад 4,4 млн пачок сигарет вартістю близько 246 млн грн.

Про це повідомила пресслужба﻿ ДФС у Facebook.

Співробітники Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби провели санкціоновані судом обшуки складських та офісних приміщень одного із суб’єктів підприємницької діяльності, який займається оптовою торгівлею тютюнових виробів.

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено понад 276 найменувань тютюнових виробів відомих марок у кількості майже 4,4 млн пачок на загальну орієнтовну суму понад 246 млн грн, які не мають документального підтвердження їх походження та якості. Наразі вирішується питання про накладення арешту на вказані товарно-матеріальні цінності. Досудове розслідування триває.