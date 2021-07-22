Слідом за Одесою негода накрила Маріуполь

Сьогодні крім негоди в Одесі, злива накрила Маріуполь. У місті затопило дороги та тротуари, ряд електропідстанцій був знеструмлений, повідомляє Страна.ua.

З самого ранку рятувальна аварійно-водолазна служба міськради перейшла в режим підвищеної готовності до НС природного характеру.

Деякі комунальні автобуси Маріуполя тимчасово змінили маршрут руху через скупчення води на дорогах. А водії тролейбусів і трамваїв були змушені зупинити транспортні засоби.

На перетині вулиць Казанцева і Митрополичої забита ливнівка. Стрімкий потік води нісся по схилу, не даючи водіям дійти до своїх автомобілів.

В результаті негоди місцеві жителі залишилися без світла.

mrpl.city

mrpl.city.

У пресслужбі поліції Донецької області повідомили, що через сильну зливу тимчасово неможливий рух через вулицю Сьомий проїзд, Торгова, на перехресті "5-ти доріг", під мостом по вулиці Громової, ЖМР Кірова.

Нагадаємо вночі 22 липня в Одесі, як і прогнозували синоптики, пройшла сильна злива. Вулиці практично затопило, в результаті стихії повалені десятки дерев, а також зараз спостерігаються проблеми з електрикою.

В результаті в місті виникли не тільки проблеми з електрикою і мобільним зв'язком, але і транспортний колапс: через об'їзну дорогу і безпосередньо через місто. Обидві дороги перекриті. Машини тягнуться в пробках по кілька годин.