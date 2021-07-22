Алієв оголосив війну італійцям з УАФ (відео)

Колишній футболіст "Динамо" та збірної України Олександр Алієв поділився з користувачами YouTube новим скандальним кліпом. Відео на пісню, в якій він оголосив війну італійським функціонерам з Української асоціації футболу (УАФ), з'явилося на його каналі "Кент", повідомляє Обозреватель.

Ролик починається з того, що в кабінет до голови комітету арбітрів організації Лучано Лучі заходить голова комітету етики та чесної гри Франческо Баранка та включає новий трек Алієва. У ньому Олександр нагадав про справу, відкриту на його матірну пісню "Футбол в моїй крові!" в дисциплінарному комітеті УАФ.

Нібито Лучано Лучі рахує гроші в своєму офісі. Джерело: Кадр из видео

Він закликав італійців зайнятися вирішенням реальних проблем в українському футболі. Сам кліп закінчується тим, що Алієв заходить у кабінет до Лучі та Баранки в образі сутенера – в розстебнутій шубі, золотих ланцюгах і з тростиною – і з допомогою секретарки зв'язує їх.

Алієв і зв'язані "Лучі" та "Баранка". Джерело: Кадр із видео

Алієв і секретарка. Джерело: Кадр із видео