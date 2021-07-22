НБУ очікує 2,7 млрд доларів від МВФ протягом кількох тижнів

НБУ очікує 2,7 млрд доларів від МВФ протягом кількох тижнів

Міжнародний валютний фонд ухвалить остаточне рішення про додаткову емісію на 650 млрд доларів на початку серпня. Україна отримає з них 2,7 млрд доларів протягом наступних кількох тижнів, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Як зазначив Шевченко, вже є рішення Ради директорів фонду, ще повинно бути Ради керуючих МВФ.

"Згідно з регламентом голосування відбудеться до 2 серпня. І ми сподіваємося, що потім протягом кількох тижнів буде відбуватися перерахування коштів на рахунки", - сказав він.

Шевченко нагадав, що НБУ виконує функції банку-депозитарію "і готовий долучитися до дискусії з урядом, з Міністерством фінансів щодо майбутнього розподілу цих коштів між бюджетом та золотовалютними резервами Національного банку".

Автор: Олександр Білоус

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