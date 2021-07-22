Міжбанк відреагував на рішення НБУ по обліковій ставці

Правління Національного банку прийняло рішення підняти облікову ставку на 0,5%, до 8% річних з 23 липня 2021 року. Схоже, що комусь із учасників торгів на міжбанківському валютному ринку﻿ ця інформація стала відома трохи раніше, тому що в районі 11 ранку число охочих продати валюту стало різко зростати.

Котирування миттєво відреагували зниженням. Торгівля перемістилася в діапазон 27,17-27,19 гривень, де угоди і проходили аж до кінця обідньої перерви.

Слідом за безготівковим почав дешевшати і готівковий «американець». Вранці курс долара в обмінниках Києва знаходився на рівні 27,23-27,24 гривень, а до кінця обідньої перерви цінник на продаж опустили до 27,20 гривень. Є шанс, що до кінця дня з'являться і більш дешеві пропозиції.

Євро на FOREX сьогодні явно не може визначитися з напрямком подальшого руху. Протягом азіатської та європейської торгових сесій він коливається у вузькому діапазоні 1,1778-1,1801 долара. У цих умовах готівковий євро орієнтується виключно на поведінку готівкового долара. Сьогодні цінник на євро тримається в межах 32,07-32,10 гривні.

Польський злотий, як і вчора, продають по 6,95 гривень. Шанси, що він ще подешевшає, досить великі: оператори валютного ринку повідомляють, що пропозиція готівкового злотого сильно перевищує попит на нього.

Російський рубль знову дорожчає: у першій половині дня четверга він з 74,00 зміцнився до 73,60 рублів за долар. У Києві готівковий рубль продають по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів. Є передумови, що ціна може вирости на 1-2 копійки.