Глава ОАСК за місяць отримав зарплату у розмірі 330,5 тис. гривень

Координатор Громадської ради доброчесності, глава правління DEJURE Михайло Жернаков заявив, що в червні голова одіозного ОАСК Павло Вовк отримав 330 557 грн. зарплати, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тим часом, як повідомляють колеги з Prosud, тільки за попередній місяць голова одіозного ОАСК Павло Вовк отримав 330 557 грн. зарплати з наших з вами грошей.

А в березні Вовк вказав суттєву зміну майнового стану в розмірі 1 300 000 грн. Ймовірно, це кошти, відсуджені за допомогою його колег-суддів у нас з вами. Тому що судді масово вирішили, що вони "на вістрі боротьби з коронавірусом" і ковідні обмеження в 47 тис. грн - це для лохів" , - написав Жернаков.

Жернаков також додав, що при цьому кількість засідань комітету, в яких навіть до порядку денного не вносять розгляд невідкладного президентського проекту про ліквідацію ОАСК, скоро піде на десятки.

Нагадаємо, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.