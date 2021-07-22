НБУ оцінив вплив карантину 2021 року на економіку України

Від'ємний внесок усіх карантинних обмежень, запроваджених у першому півріччі 2021 року, у річний реальний ВВП України становив 0,6 в.п. Такі оцінки дає Національний банк України, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначається в повідомленні, на відміну від карантинних обмежень навесні минулого року, обмеження 2021 року не мали стримуючого впливу на інфляцію насамперед через збереження стійкого споживчого попиту.

"Нові варіанти коронавірусу, зокрема "Дельта", швидко поширюються світом та можуть завдати нових втрат українській економіці" , - йдеться в повідомленні НБУ.

Нагадаємо, у липні НБУ зберіг прогноз відновлення економіки України після кризи. Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2021 році на 3,8%.

Автор: Олександр Білоус