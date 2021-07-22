Меркель порадила своєму наступнику будувати відносини з Москвою

Майбутньому канцлеру Німеччини слід будувати відносини з Москвою з урахуванням цінностей і інтересів Берліна. Таку пораду дала своєму наступнику діючий канцлер ФРН Ангела Меркель, повідомляє Лента.Ру.

"Я думаю, що ми завжди повинні бути зацікавлені в збереженні діалогу з Росією", - зазначила політик.

Вона підкреслила, що в позиціях двох країн існують серйозні розбіжності, в тому числі з питання України. Однак Меркель закликала продовжувати спроби знайти рішення насущних проблем і зберігати конструктивну взаємодію з російською стороною.

Раніше канцлер Німеччини сподівалася, що Москва буде дотримуватися своїх обіцянок щодо газопроводу "Північний потік-2" і не стане використовувати проєкт як інструмент тиску на інші країни. Меркель додала, що саме Росія може зробити все для того, щоб Євросоюзу не довелося вводити санкції проти газопроводу.

Найближчі парламентські вибори в Німеччині відбудуться 26 вересня. За підсумками голосування в країні сформують новий уряд на чолі з канцлером. Меркель відмовилася від висунення своєї кандидатури на майбутніх виборах. Вона заявила про намір залишити політичну кар'єру.