Патрульна поліція отримала нові автомобілі

Національна поліція України отримала в своє розпорядження партію пікапів Isuzu D-Max. Для правоохоронців автомобілі підготувала вітчизняна компанія "Спец-Ком-Сервіс", повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє прес-служба﻿ виробника. Правоохоронці потребують у своїй праці різноманітну техніку. Для деяких підрозділів окрім просторого салону необхідне містке вантажне відділення, де можливо перевозити спеціальний інвентар або важку техніку. При цьому не варто забувати, що інколи автомобілям належить виконувати завдання в умовах важкого бездоріжжя.

Оновлена модель Isuzu D-Max з'явилася на українському ринку навесні минулого року. Джерело: isuzu.com.ua

Тепер в арсеналі української поліції з'явилися надійні та невибагливі в обслуговуванні пікапи D-Max знаменитої марки Isuzu. Оновлена модель з'явилася на українському ринку навесні минулого року. Новинка отримала яскраву зовнішність та більш практичний інтер'єр.

ікап має повний привід, а підключити передній міст можна на швидкості до 100 км/год. Джерело: isuzu.com.ua

Під капотом ховається економічний 1,9-літровий турбодизель потужністю 163 кінські сили. До речі, про надійність дизельних моторів Isuzu ходять легенди. Пікап має повний привід, а підключити передній міст можна на швидкості до 100 км/год. Крім того, машина здатна долати брід глибиною до 600 мм.

Кожен автомобіль укомплектований світловою панеллю з гучномовцем, засобами зв'язку та має відповідну стандартам відомчу символіку. Джерело: isuzu.com.ua

Додатково майстрами вітчизняної компанії "Спец-Ком-Сервіс" було встановлено спецобладнання відповідно до вимог поліцейської служби. Кожен автомобіль укомплектований світловою панеллю з гучномовцем, засобами зв'язку та має відповідну стандартам відомчу символіку. В кузові є захисне полімерне покриття поверхні багажного відсіку.