На сайті Олімпіади Крим відокремили від України (фото)
На офіційному сайті Олімпійських ігор в Токіо відокремили Крим від України кордоном, повідомляє УНИАН.
Як повідомляє Tribuna.com, на сторінці збірної України на сайті ігор у спливаючому вікні Olympics - Cheer Zone є карта світу - Fan Map.
На цій карті між материковою частиною України та Кримом намальована синя лінія, що позначає кордон.
Нагадаємо, церемонія відкриття Олімпіади в Токіо пройде 23 липня. Ігри триватимуть до 8 серпня.
Україна на Олімпійських іграх у Токіо: головне
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