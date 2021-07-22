На сайті Олімпіади Крим відокремили від України (фото)

На офіційному сайті Олімпійських ігор в Токіо відокремили Крим від України кордоном, повідомляє УНИАН.

Як повідомляє Tribuna.com﻿, на сторінці збірної України﻿ на сайті ігор у спливаючому вікні Olympics - Cheer Zone є карта світу - Fan Map.

На цій карті між материковою частиною України та Кримом намальована синя лінія, що позначає кордон.

olympics.com

Нагадаємо, церемонія відкриття Олімпіади в Токіо пройде 23 липня. Ігри триватимуть до 8 серпня.

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