Позиції НБУ та Мінекономіки щодо монетарної політики розійшлися

Зниження інфляції залишається головним завданням монетарної політики Національного банку України (НБУ).﻿ Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив у відповідь на пропозицію віце-прем'єр-міністра - міністра економіки Олексія Любченка пом'якшити монетарну політику, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У нас чіткий намір - знизити інфляцію до 5%, і нинішнє рішення (про підвищення облікової ставки до 8% річних, - ред.) чітко про це свідчить", - сказав Ніколайчук, відповідаючи на прохання прокоментувати Любченко.

Заступник голови НБУ підкреслив, що тільки низька і стабільна інфляція є умовою для отримання дешевого боргового ресурсу під інвестиційні проекти.

"Наші дії по регулюванню банківської системи націлені на те, щоб банківська система активніше відновлювала кредитування ... Однак ми також не хотіли б, щоб цей процес став некерованим і в кінці привів до тих ризиків, які досить болісно відчула на собі Україна протягом попередніх криз", - додав Ніколайчук.

"Звичайно, Нацбанк підтримує політику уряду, але тільки якщо це не суперечить забезпеченню цінової та фінансової стабільності. Ми постійно знаходимося в діалозі з колегами з Міністерства фінансів, і з Мінекономіки, а також з інших міністерств, постійно обговорюємо наші прогнози і дії на грошовому ринку і в банківському регулюванні, щоб досягати наших цілей і допомагати економіці відновлюватися після коронакризи", - підкреслив заступник глави центробанку.

Раніше перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко опублікував програмний матеріал, в якому він виступає за пом'якшення монетарної політики, експансивну фіскальну політику з акцентом на підтримку інфраструктурних проектів та здешевлення кредитування пріоритетних галузей.

Зокрема, Любченко пропонує розвивати інвестиційне рефінансування банківських кредитів, пом'якшувати вимоги до оцінки кредитних ризиків і модернізувати монетарну політику через "тимчасове зміщення акцентів з цілей стабілізації інфляції до цілей підтримки економічного зростання".

На думку глави Мінекономіки, Нацбанк повинен забезпечити м'яку монетарну політику з акцентом на застосування інструментів цільового рефінансування банківських позик, а облікова ставка повинна зберігатися нижче нейтральної до появи зростання економіки на рівні 4-5%.