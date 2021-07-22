В ОП забороняли коментувати тему Криму - Мендель
Колишня прессекретар президента Зеленського Юлія Мендель в інтерв'ю розповіла, що пресслужбі Офісу президента перші дев'ять місяців роботи забороняли говорити про Крим, повідомляє Новое время.
Мендель визнала, що комунікація на початку президентства Зеленського була невдалою.
"Я вважаю, що перші дев'ять місяців нашої комунікації в Офісі - це була повна катастрофа, на жаль. Я постійно вказувала на те, що нам приходило дуже багато запитів, що ми повинні давати нашу позицію, що ми повинні звучати в цьому інформаційному, дезінформаційному вакуумі. Але на жаль, був бан на те, щоб коментувати навіть зрозумілі, прості речі. Наприклад, так багато було питань "скажіть про Крим". Чому нам забороняли говорити про Крим - незрозуміло", - розповіла Мендель.