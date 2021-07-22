В ОП забороняли коментувати тему Криму - Мендель

Колишня прессекретар президента Зеленського Юлія Мендель в інтерв'ю розповіла, що пресслужбі Офісу президента перші дев'ять місяців роботи забороняли говорити про Крим, повідомляє Новое время.

Мендель визнала, що комунікація на початку президентства Зеленського була невдалою.