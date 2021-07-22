Зростання промислового виробництва в Україні сповільнилося

Промислове виробництво в Україні в червні 2021 року зросло на 1,1% в порівнянні з червнем 2020 року, тоді як у травні зростання становило 5,4%, а у квітні - 13%, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Держстат уточнив, що з корекцією на ефект календарних днів зростання промвиробництва в минулому місяці було ще нижче - 0,7%.

У порівнянні з травнем цього року промислове виробництво залишилося на колишньому рівні, а з урахуванням сезонного коригування знизилося на 0,7%.

У переробній промисловості в червні-2021 до червня-2020 зростання склало 2,5%, у добувній промисловості і розробці кар'єрів - 2,5%, тоді як у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря був зафіксований спад на 5,5%.

В цілому за півріччя відомство також зафіксувало уповільнення зростання промвиробництва до 2,1% з 2,2% за підсумками п'яти місяців. У тому числі в переробній промисловості темпи залишилися колишніми - 2,5%, тоді як у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря знизилися з 2,9% до 1,7%, а в добувній промисловості і розробці кар'єрів виросли з 1, 2% до 1,4%.