Електромобілі для українців можуть стати дешевше

Електрокари для українців можуть стати дешевше. Один з китайських виробників електромобілів планує побудувати завод в Україні, повідомляє УНИАН.

Про це розповів генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко в ефірі Україна 24.

"Верховна Рада скасувала при імпорті електрокарів і ПДВ, і мито, і акциз. Цим законом насправді нічого не зменшили, а лише прирівняли виробництво автомобілів в Україні до їх імпорту. За моїм прогнозом, якщо все буде добре, то в Україну зайде китайський виробник електромобілів, який планує побудувати завод. Після чого електрокари стануть для українців доступнішими, тому що робоча сила дешева, електроенергія теж дешевша, ніж у Європі" , - зазначив Назаренко.

При цьому він не назвав компанію, яка має намір побудувати в Україні завод.

Електромобілі в Україні

За даними Федерації автопрому України, кількість реєстрацій електрокарів у першому півріччі цього року у порівнянні з першим півріччям 2020 року, зросла на 5% - до 3 тис. 550 автомобілів.

Під реєстраціями мається на увазі кількість первинних реєстрацій і реєстрацій легкових електричних автомобілів, привезених з-за кордону за посвідченням митниці або ВМД. Не увійшли в статистику перереєстрації і тимчасові реєстрації.

14 липня Міністерство інфраструктури повідомило, що в Україні можуть ввести заборону на ввезення та реєстрацію автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Документ був розроблений для стимулювання українців до переходу на електромобілі.

А вже 15 липня Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект, яким до 1 січня 2026 року звільнила від податку на додану вартість операції з постачання в Україну і по Україні нових автомобілів, оснащених електродвигунами, і тих, які працюють на зрідженому і стислому газі метані або біогазі.