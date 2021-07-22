В Україні шукають полярників на зарплату в 54 тис. грн

В Україні стартував конкурс на 27 антарктичну експедицію на 2022-2023 роки. Заробітна плата становить в середньому до 54 тис. грн на місяць, повідомляє Обозреватель.

Анкети будуть приймати до 3 вересня. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

"Цьогоріч чекаємо більше заявок на конкурс від кандидатів та кадидаток, адже, по-перше, восени минулого року уряд суттєво збільшив зарплату для наших полярників, в середньому до 54 тис. грн на місяць, і тепер в Антарктиду можна їхати не тільки за неймовірними враженнями, а, по-друге, саме 27-ма експедиція вперше за останні 20 років вирушить на станцію на власному науково-дослідному криголамі! Нагадаю, що 7 липня уряд виділив кошти на його купівлю, а 14 липня це рішення погодив бюджетний комітет ВРУ, й ми уже запустили всі необхідні процедури для придбання судна" , – заявив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.