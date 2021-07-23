Електрокросовер Skoda отримав "кришталеве обличчя"

Чеська компанія Skoda підготувала для свого електричного кросовера Enyaq iV оригінальну опцію – "кришталеве" облицювання передньої панелі кузова Crystal Face. Вона буде доступна для покупців топової версії Enyaq iV 80, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє прес-служба﻿ виробника. Дизайн новинки натхненний концептуальним автомобілем Vision iV, що дебютував на Женевському автосалоні у 2019 році.

Дизайн новинки натхненний концептом Vision iV, що дебютував на Женевському автосалоні у 2019 році. Джерело: Skoda

Нова решітка оснащена більш ніж 130 світлодіодами, які утворюють 18 вертикальних ребер та горизонтальну смугу по всій ширині передньої панелі, яка може мати хромований або чорний оклад. Crystal Face має анімовану функцію підсвічування при виході з машини. Разом зі світлодіодними матричними фарами та LED ДХВ, вона створює унікальний світловий малюнок. Crystal Face активується при включенні фар і освітлює дорогу разом з фарами ближнього світла.

Нова решітка оснащена більш ніж 130 світлодіодами, які утворюють 18 вертикальних ребер і горизонтальну смугу по всій ширині передньої панелі. Джерело: Skoda

Crystal Face активується при включенні фар і освітлює дорогу разом з фарами ближнього світла. Джерело: Skoda

Crystal Face входить у пакет Light & View Plus, який може бути встановлений на всіх моделях Enyaq iV 80. Вартість новинки – 1675 фунтів для версії Enyaq iV 80, а покупцям Enyaq iV 80 SportLine та iV 80x SportLine вона обійдеться у 560 фунтів.

Crystal Face входить в пакет Light & View Plus, який може бути встановлений на всіх моделях Enyaq iV 80. Джерело: Skoda

Також у пакет Light & View Plus входять світлодіодні матричні фари з регульованим розподілом світла, світлодіодні задні ліхтарі, омивачі фар, система динамічного регулювання кута нахилу фар, а також функція підсвічування поворотів.