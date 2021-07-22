Запис на вакцинацію Модерній і Пфайзер: покрокова інструкція

У Києві з сьогоднішнього дня відкрилася запис на вакцинацію препаратами Moderna і Pfizer. Обидві вакцини доступні для всіх бажаючих. Запис йде через електронну базу Helsi.me, повідомила влада столиці, повідомляє Страна.ua.

У пунктах вакцинації будуть вакцинувати всіх бажаючих громадян старше 18 років, незалежно від місця реєстрації або проживання.

Розповідаємо про те, як в три кроки записатися на вакцинацію через найближчий до вас пункт вакцинації або МВЦ.

Helsi.me замість Дії. Як записатися на вакцинацію

Оскільки система Дія скасувала всі черги на вакцинацію і прибрала цю функцію, вам досить зайти на сайт Helsi.me і вибрати зручне для себе місце і час вакцинації. Те ж саме можна зробити через мобільний додаток.

Якщо ви перебуваєте в Києві, вам запропонують зробити щеплення в Міжнародному виставковому центрі (Броварський проспект, 16, ст.м. Лівобережна) або в пунктах вакцинації лікарень і амбулаторій.

Якщо в МВЦ в основному відкрито запис на вакцину CoronaVac, то в медзакладах можна знайти Модерну і навіть Пфайзер у вільному доступі.

Журналіст спочатку вибрав район зі списку, після чого знайшов те місце, де буде Модерна. Найближча запис була на 27 липня.

Тобто легко можна вибрати в Києві не тільки МВЦ, але і окремі кабінети в лікарнях. Просто звертайте увагу на те, якою вакциною вас будуть колоти.

І потрібно стежити - у кожного кабінету вакцинації є вказівка віку. Наприклад, на Подолі вакцинують Pfizer, але тільки тих, хто старше 60-ти.

Там же доступна вакцинація Moderna - тут вже для тих, хто старше 18-ти. Тобто для всіх бажаючих.

Також доступна запис на вакцинацію американською Модерною в Дніпровському районі Києва.

Після вибору пункту вакцинації, сервіс запропонує вибрати дати. Вільні позначені синім кольором. Потім потрібно буде вказати інформацію про себе - ПІБ і вік - потім підвантажиться талон на вакцинацію (його можна буде скачати в форматі PDF).

Якщо у вас зміняться плани, ви зможете скасувати бронь, натиснувши кнопку "Скасувати".

Можна також записатися на вакцинацію, скориставшись телефоном реєстратури. Дізнайтеся чи є можливість вакцинуватися Модерною. Якщо так, то попросіть записати вас на певні години.

Що брати з собою на вакцинацію

Для отримання щеплення в призначений день і час потрібно взяти з собою паспорт та ІПН-код.

При вході в пункт вакцинації потрібно буде показати підтвердження запису в додатку Helsi (або SMS-повідомлення) з місцем записи, датою і часом.

Важливо: Проконсультуйтеся з сімейним лікарем про наявність алергічних реакцій. Тестуватися на антитіла або антигени до COVID-19 перед або після щеплення від COVID-19 не потрібно.

Ви даєте згоду на проведення щеплення, лікар проводить огляд і робить коротке опитування щодо вашого стану здоров'я. Ваші дані вносять в електронну медичну карту і реєструють її в електронній системі охорони здоров'я.

Після цього вам роблять укол і ви 30 хвилин після щеплення перебуваєте в пункті вакцинації під наглядом лікаря.