Uber купує найбільшу логістичну платформу

Uber Freight, підрозділ Uber Technologies, підписало угоду про придбання американської Transplace, що надає технологічні рішення в сфері логістики, приблизно за $ 2,25 млрд у TPG Capital, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється в прес-релізі Uber, угода буде оплачена акціями (на $ 750 млн) і коштами.

Угода вимагає схвалення з боку регулюючих органів.

"Покупка Uber Freight компанією Transplace створить одну з провідних логістичних технологічних платформ з однією з найбільших і найбільш комплексних керованих транспортних і логістичних мереж в світі", - наголошується в повідомленні.

Котирування акцій Uber на попередніх торгах в четвер знижуються на 0,5% після публікації новини. Капіталізація компанії з початку поточного року скоротилася на 6,8% (до $ 87 млрд), в той час як фондовий індекс Standard & Poor's 500 додав 16%.

Uber - міжнародна технологічна компанія, яка розробляє мобільні сервіси за викликом автомобілів з персональним водієм і доставки їжі. Вона надає послуги більш ніж в 900 містах в 70 країнах, включаючи Україну.