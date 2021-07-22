Дощі відступають: де за прогнозом буде хмарно з проясненнями

Дощі практично повністю покинуть територію України. На більшу частину країни повернеться сонячна погода з невеликою хмарністю. Також у більшості областей буде все ще досить вітряно, хоч і не так сильно, як у попередні дні. А ось температура повітря знову почне потроху підніматися.

У п'ятницю, 23 липня, найбільш прохолодно буде на заході України - там очікується близько 23-25°С удень і 12-14°С уночі. У центрі та на півночі виявиться тепліше - 24-27°С удень і від 11 до 16°С уночі. На сході, на півдні та в Криму температура найбільш наблизиться до літньої - там, за прогнозом, буде від 25 до 28°С удень і близько 12-17°С уночі.

Дощі підуть з України, і залишаться тільки на Закарпатті та в Чернівецькій області. На решті території буде хмарно з проясненнями. На основній частині країни очікується вітер 11-18 км/год у середньому, місцями шквали до 22 км/год. На заході та в Криму вітер буде спокійніше - близько 7-11 км/год у середньому.

Укргідрометцентр попереджає, що 23 липня в східних областях і в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві , 23 липня очікується температура від 15 до 25°С протягом дня, вітер 7-14 км/год і легка хмарність.