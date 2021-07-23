Mercedes анонсувала "далекобійний" електромобіль

Німецька компанія показала нове зображення концепту Vision EQXX, який є прообразом майбутнього флагманського електромобіля. За твердженням творців, запас ходу новинки складе не менше 1200 км, повідомляє Обозреватель.

Ілюстрація з'явилася на офіційній сторінці компанії в Instagram﻿. У минулому році компанія вже згадувала про концепт Vision EQXX, який стане флагманом електричної лінійки автомобілів бренду і займе місце на сходинку вище моделі EQS.

Концепт Vision EQXX. Джерело: instagram.com/mercedesbenz

Очікується, що нова силова установка забезпечить новинці запас ходу понад 1200 км, що майже вдвічі перевершує показники моделі EQS, яка може подолати відстань у 770 км по циклу WLTP. Автомобіль отримає оригінальну світлотехніку, м'язисті колісні арки та великі колісні диски. У створенні моделі брали участь фахівці підрозділу Mercedes AMG High Performance Powertrains, яка розробляє силові установки для болідів Формули-1 та Формули-Е.

Силует майбутнього електрокара показали вперше восени минулого року. Джерело: Mercedes-Benz

Основою для Vision EQXX послужить перспективна електрична платформа MEA (Modular Electric Architecture), яку концепт розділить з ліфтбеком EQS та великим кросовером EQS SUV. Батарея буде працювати під напругою 800 вольт і підтримувати високошвидкісну зарядку потужністю 250 кВт. Нагадаємо, що в Україні нещодавно відкрилася зарядна станція Porsche Turbo Charger, здатна видавати до 320 кВт.

Поява нового електромобіля є черговим кроком на шляху реалізації стратегії Mercedes-Benz по електрифікації бренду та повної відмови від використання ДВС. Планується, що до 2030 року в продуктовому портфоліо компанії буде електрична версія кожної з моделей, що випускаються.