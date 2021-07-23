7 порад, як зберегти мозок здоровим до старості

Щоб в старості не розвинулася деменція, приділяти увагу здоров'ю мозку потрібно з самого дитинства. Цей головний орган центральної нервової системи контролює більшість функцій в нашому організмі. Хоч мозок не є м'язом і складається з мільйонів нейронів, його обов'язково потрібно тренувати, "годувати" і влаштовувати плановий "чек-ап", повідомляє Сегодня.

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Що робити, щоб мозок добре працював до самої старості

Мозку потрібна активність не тільки розумова, а й фізична.

Рада №1 – займайтеся "зарядкою" для розуму : Читайте, вирішуйте головоломки, вчіть мови, збирайте пазли, кубик-рубика, грайте на інструментах.

Не менш корисно – грати в шахи, розгадувати кросворди, при такій активності відбувається "прокачування" стратегічного мислення, тренувати і розвивати яке дуже корисно для мозку. Доведено, що таке тренування мозку уповільнює вікові погіршення його стану і підтримує когнітивні здібності. А вони мають тенденцію з віком знижуватися.

Рада № 2 – не забувайте про фізнагрузкі. Зарядка або спорт допомагають знизити кров'яний тиск, ризики виникнення серцево-судинних захворювань. Щоб підтримувати нормальний приплив крові до мозку і уникнути інсульту виберіть вид активності, який подобається саме вам: біг, прогулянка на свіжому повітрі, йога, танці тощо. Головне, щоб такі заняття були регулярними. Крім активного відпочинку, обов'язково потрібно добре висипатися.

Рада № 3 – повноцінно спите і висипайтеся. Регулярність спокійного сну позбавляє мозок від продуктів обміну і оптимізує пам'ять. Тому повноцінно висипатися – важливо не тільки для мозку і його здоров'я, а ще імунітету і багатьох інших органів. Здоровий сон допомагає бути уважним, зосередженим і здатним приймати зважені рішення.

Рада № 4 – намагайтеся знижувати шкоду від поганої екології . Брудна вода, шкідливі продукти, погане повітря призводять до неврологічних хвороб, інсультів, порушень розвитку нервової системи і нейродегенеративних розладів.

Рада № 5 – намагайтеся уникати травм. Від випадкової травми не застрахований ніхто, а ось постійне заняття екстремальним спортом і тому подібні захоплення чреваті обтяжені травмами голови. Все це створює шкідливі умови для клітин мозку. Також мозок страждає від жорстких дієт і нераціонального харчування.

Рада № 6 – харчуйтеся раціонально і відмовтеся від шкідливих звичок. Збалансоване харчування, що включає різноманітні фрукти, овочі, білки і цільнозернові продукти, живить не тільки тіло, а й мозок. Вживайте яйця, хліб з борошна грубого помелу, сочевицю, жирну морську рибу, яблука, волоські горіхи. Знижуйте кількість оброблених продуктів, зменшуйте в раціоні сіль, цукор, алкоголь, кидайте курити.

Куріння, як відомо, дуже негативно впливає на наше здоров'я. Але навіть якщо ви не курите, то проходити профілактичні огляди потрібно, навіть коли нічого не болить: це допомагає помітити проблему на самому початку та успішно її лікувати.

Рада № 7 – обов'язково моніторьте свій стан здоров'я. Проводити медичні "чек-апи" важливо і для здоров'я мозку. Не чекайте критичний момент, коли щось заболить або трапиться, проходите профілактичні огляди і вчасно звертайтеся за медичною допомогою.