АМКУ оштрафував великого виробника цукру

Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав порушенням законодавства про захист економічної конкуренції покупку ТОВ "Радехівський цукор" (Львівська обл.) Хоростківського цукрового заводу (Хоростків Тернопільської обл.), оскільки покупець налагодив виробництво повного циклу на придбаному об'єкті без дозволу держрегулятора, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У 2017 році, за інформацією, розміщеною в ЗМІ, АМКУ дізнався про придбання ТОВ "Радехівський цукор" декількох цукрових заводів. В зв'язку із зазначеним комітет почав розслідування зазначеного питання на предмет дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, за результатами якого було відкрито три справи про порушення", - повідомив комітет.

За даними АМКУ, розслідуванням було встановлено, що після завершення сезону цукроваріння (вересень-серпень) в 2016 році "Радехівський цукор" придбав контроль над активами Хоростківського цукрового заводу, що включали основні технологічні елементи для переробки цукрових буряків і виробництва цукру.

"При цьому таке придбання було здійснено без отримання дозволу АМКУ, оскільки, за версією суб'єкта господарювання, придбані активи не забезпечували повний цикл виробництва цукру (в складі придбаного майна була відсутня бурякорізка). В той же час в ході розслідування встановлено, що насправді бурякорізка, на яку посилався відповідач, забезпечує лише один з багатьох етапів переробки цукрових буряків і виробництва цукру", - уточнив АМКУ.

За його даними, бурякорізка, вартість якої становила менше 1% від загальної вартості активів зазначеного цукрового заводу, брала участь в загальному виробничому циклі цукру, але при цьому належала третій особі.

"Отже, комітет дійшов висновку, що придбані активи Хоростківського цукрового заводу становили діючий бізнес, а значить, могли забезпечити ТОВ "Радехівський цукор" здійснення завершеного циклу по переробці цукрових буряків та виробництва цукру і визнаються концентрацією в розумінні ст. 1 і 22 Закону України "Про захист економічної конкуренції", - уточнив держрегулятор.

Крім цього, АМКУ заявив про виявлені договори між ТОВ та фермерськими господарствами на посів цукрового буряка. За даними комітету, це свідчить про намір використовувати придбані активи для виробництва цукру та переробки цукрових буряків в найближчий сезон цукроваріння.

"Тобто всі прямі і непрямі докази, зібрані АМКУ в ході розслідування, свідчать, що ТОВ "Радехівський цукор" під час придбання активів Хоростківського цукрового заводу мало на меті отримати у власність і зазначену бурякорізку. Втім, декларуючи її приналежність третій особі, робив спроби уникнути необхідності погоджувати таке придбання з Антимонопольним комітетом", - заявив він.

Дії ТОВ "Радехівський цукор" порушують законодавство про захист економічної конкуренції, на відповідача накладено 68 млн грн штрафу.

"Разом з тим слід зазначити, що дана концентрація не привела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках. Отже, відповідач міг би уникнути штрафних санкцій, в умовах своєчасного отримання дозволу на концентрацію в АМКУ", - підсумувало відомство.

Як повідомлялося, АМКУ в жовтні 2017 року дозволив придбати ТОВ "Радехівський цукор" активи з переробки цукрових буряків у ТОВ "Провесінь-Агроінвест" (Львів).

Комітет на початку жовтня 2017 року провів опитування учасників ринку щодо концентрації на ринку цукру в зв'язку з придбанням компанією "Радехівський цукор" нового обладнання для переробки цукрових буряків, яка дозволить компанії переробляти цукровий буряк і виробляти цукор на Хоростківський, Збаразькому та Козівському виробництвах в Тернопільській області .

"Радехівський цукор" - великий виробник цукру в Західній Україні, входить до міжнародної групи компаній Pfeifer & Langen - великого європейського виробника цукру.

Pfeifer & Langen (Німеччина), зокрема, володіє цукровими заводами в Німеччині, Польщі, Румунії, Італії, Угорщини, Словенії, Чехії та Україні.

В Україні їй належить Радехівський цукровий завод (Львівська обл.) і ТОВ "Чортківський цукровий завод" (Тернопільська обл.). На початку 2017 року компанія закрила операцію з придбання шести цукрових заводів (Борщівського, Бучацького, Збаразького, Козівського, Лановецького та Хоросковського) в Тернопільській області, які раніше належали холдингу "Т-Цукор" (Тернопільська обл.), яким до банкрутства агрохолдингу "Мрія" управляла сім'я Гут.