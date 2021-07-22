У Чехії білоруса, який воював на Донбасі, засудили до 21 року ув'язнення

У Чехії білоруса, який воював на Донбасі, засудили до 21 року ув'язнення
Фото: Олексій Фадєєв

Вищий суд Праги (Чехія) переглянув справу громадянина Білорусі Олексія Фадєєва, який звинувачується в участі в бойових діях проти України на Донбасі, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Сьогодні Вищий суд Праги змінив кваліфікацію злочинів А.Фадеева на"тероризм", та ще й у складі організованого злочинного угруповання, і присудив йому 21 рік позбавлення волі", - повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс у соцмережі Facebook в четвер.

Він нагадав, що у вересні 2020 року міський суд Праги засудив Фадєєва до 4,5 років позбавлення волі за "участь в організованому злочинному угрупованні". Прокурор висував звинувачення за статтею про участь у вчиненні терористичного акту, однак довести це не вдалося, оскільки сам обвинувачений стверджував, що стріляв тільки на навчаннях, але не під час реальних боїв.

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"Я тоді також висловив надію, що апеляційна інстанція змінить вирок на більш жорсткий. Так і сталося", - підкреслив Перебийніс.
"Системне переслідування чеськими правоохоронними органами та органами правосуддя бойовиків, які, підбурювані Росією, стали на слизький і злочинний шлях участі у війні проти України, триває. Далі буде", - додав посол.
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