У Чехії білоруса, який воював на Донбасі, засудили до 21 року ув'язнення

Вищий суд Праги (Чехія) переглянув справу громадянина Білорусі Олексія Фадєєва, який звинувачується в участі в бойових діях проти України на Донбасі, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Сьогодні Вищий суд Праги змінив кваліфікацію злочинів А.Фадеева на"тероризм", та ще й у складі організованого злочинного угруповання, і присудив йому 21 рік позбавлення волі", - повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс у соцмережі Facebook в четвер.

Він нагадав, що у вересні 2020 року міський суд Праги засудив Фадєєва до 4,5 років позбавлення волі за "участь в організованому злочинному угрупованні". Прокурор висував звинувачення за статтею про участь у вчиненні терористичного акту, однак довести це не вдалося, оскільки сам обвинувачений стверджував, що стріляв тільки на навчаннях, але не під час реальних боїв.

"Я тоді також висловив надію, що апеляційна інстанція змінить вирок на більш жорсткий. Так і сталося", - підкреслив Перебийніс .