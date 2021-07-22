Fitch підтвердило рейтинг "Укрзалізниці"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента АТ "Укрзалізниця" (УЗ) на рівні "B" і видалило його зі списку Rating Watch Negative, прогноз - "стабільний", повідомляє Інтерфакс-Україна.

У повідомленні на сайті агентства зазначено, що виключення зі списку Rating Watch Negative свідчить про те, що, на думку Fitch, поточна позиція ліквідності УЗ покращилася після випуску п'ятирічних боргових зобов'язань на суму $ 300 млн 15 липня 2021 року.

"Ми вважаємо джерела ліквідності (доступні кошти і невикористані кредитні лінії) достатніми для покриття планового обслуговування боргу до кінця 2021 року і в 2022 році", - вказали в агентстві.

Як повідомлялося, АТ "Укрзалізниця" на початку липня 2021 року розмістила п'ятирічні євробонди на $ 300 млн під 7,875% річних. Залучені кошти УЗ планує направити на обслуговування боргових зобов'язань компанії і на погашення кредиту АТ "Ощадбанк". Частина коштів також планується направити на поповнення оборотного капіталу "Укрзалізниці".

У травні 2021 року "Укрзалізниця" фіналізувати угоду з АТ "Ощадбанк" про часткову зміну графіка погашення заборгованості перед банком і планує поступово знизити вартість цього фінансування.