Монастирський бере під особистий контроль ДТП за участю судді
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський "відповідально заявив", що справу ДТП на столичній Оболоні, коли суддя Деснянського райсуду Києва Світлана Колегаєва на Audi врізалася в дерево, не "замнуть", повідомляє Деловая столица.
Про це йдеться в повідомленні Монастирського в Facebook.
"Українські судді повинні бути взірцем поваги до Закону. Але, на жаль, так буває не завжди…
Учора Audi судді Деснянського районного суду міста Києва потрапила в ДТП, вилетівши на тротуар. Згідно з інформацією патрульної поліції, вказана особа мала ознаки алкогольного сп’яніння.
Ця новина сьогодні облетіла ЗМІ та соцмережі. При цьому вже є думки, що "справу намагаються замʼяти".
Я відповідально заявляю, що "зім’ятою" в цій справі залишиться тільки Audi після зіткнення зі стовпом!
Для патрульної поліції немає значення, хто за кермом, якщо це порушник. Патрульні виконали свій обов‘язок. Хочу вірити в те, що Феміда судитиме неупереджено і справедливо своїх служителів", — зазначив Монастирський.
Нагадаємо, у ніч на четвер, 22 липня, на Оболоні в Києві, ймовірно, суддя Деснянського районного суду Світлана Колегаєва у стані алкогольного спʼяніння, керуючи автомобілем Audi, збила стовп, врізалася в дерево та ледь не збила пішоходів.