Зеленський нагородив семикласницю, яка врятувала дітей від повені

Президент Володимир Зеленський нагородив медаллю "За врятоване життя" 12-річну Тетяну Тулайдан із Закарпатської області, повідомляє Деловая столица.

Під час серйозної повені у Рахівському районі 12-річна Тетяна врятувала свого 7-річного брата і ще трьох сусідських дітей. Вона вимкнула електрику в домі, а потім взяла молодшого брата та трьох інших дітей та відвела на горище, щоб врятуватися від "високої води".

За такий вчинок дівчина була нагороджена медаллю "За врятоване життя". Указ про нагородження семикласниці сьогодні підписав глава держави.

"Нагородити медаллю "За врятоване життя" Тулайдан Тетяну — ученицю 7 класу Ясінянської загальноосвітньої середньої школи № 1 І-ІІІ ступенів Рахівського району Закарпатської області" , — йдеться в указі президента.

Нагадаємо, 10 липня внаслідок сильних дощів у Рахівському районі Закарпатської області затопило будинки та дороги. Селище Ясіня було частково відрізане від транспортного сполучення.