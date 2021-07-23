Андре Тан розповів, як носити білу футболку влітку 2021

Біла футболка легко може стати кращою подругою кожній дівчині влітку, і восени, і навесні, повідомляє РБК-Украина.

Український дизайнер Андре Тан у своєму Instagram зізнався, що вважає білу футболку просто базовою базою. Але водночас додав Андре, вона сама по собі цілком може зайняти ключове місце в образі.

Андре Тан показав топ стильних образів на літо на прикладі головної it-girl Голлівуду Хайлі Бібер.

фото: instagram.com/hoskelsa

Варіанти комбінацій на літо 2021⠀

1. Біла футболка з джинсами - класика на кожен день.

2. Біла футболка зі штанним костюмом - таке вбрання відмінно підійде для офісу, якщо потрібно виглядати стильно та офіційно.

3. Біла футболка зі шкірянкою - один з улюблених образів в Instagram вже котрий сезон.

4. Біла футболка + брюками вільного крою. На природу, у відпустку або просто прогулятися по літньому місту - кращий варіант.

фото: instagram.com/hoskelsa

Автор: Тетяна Турчанікова