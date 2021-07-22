У Харкові "домашній" бійцівський собака покусав людей у під'їзді: мешканці будинку бояться виходити з квартир (відео)
У Харкові собака стафтер'єр у під'їзді напав на чоловіка й жінку. Двох постраждалих забрала швидка, повідомляє РБК-Украина.
Про це повідомили в Telegram-каналі Харків Life.
Так, інцидент стався у багатоповерхівці на вулиці Героїв Сталінграда.
За словами сусідів, господар пса має ще одну собаку і часто випускає тварин самих у під'їзд. Також вони додають, що виховання тварин чоловік не займається.
Окрім того, власник собак часто випускає їх у під'їзд, де ті справляють нужду.
А зокрема сьогодні, вони напали на людину.
Як розповіли очевидці, собака покусав людей за обличчя і ноги, а допомогти постраждалим сусіди не змогли, тому що некерований пес бігав поверхами будинку.
Мешканці будинку кажуть, що вони бояться виходити з квартир. А в поліції на їхні скарги не реагують.
У коментарях користувачі відреагували на інцидент.
- Я боюсь собак, і таких господарів покарала б. Адже не потрібно відпускати собак. На місці тих людей могли опинитися хто завгодно. А якщо діти?;
- Перестріляти собак, і господарів заодно, за їхні вчинки;
- Хотіла донести, що в цьому випадку все залежить від господаря, а не від собаки;
- Найстрашніше, що собаки не винні в тому, що їх виховують не правильно;
- Який жах! Це могла бути дитина.
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Автор: Тетяна Самарук