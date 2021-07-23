Дружину Дмитра Пєскова висміяли в мережі

Російська олімпійська чемпіонка Тетяна Навка зробила скандальну заяву про виступи чоловіків у художній гімнастиці. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дружина Дмитра Пєскова опублікувала фрагмент одного з виступів, повідомляє Обозреватель.

У своєму коментарі до ролика колишня фігуристка заявила, що у неї "культурний шок". Вона також висловила надію на те, що подібних змагань не буде в Росії, і нарвалася на їдкі коментарі на свою адресу.

Тетяна Навка.
Тетяна Навка. Джерело: Instagram Тетяни Навки
"Щаслива, що в нашій країні такого немає і, сподіваюся, ніколи не буде. Чоловіче залишиться чоловічим, а жіноче жіночим! І мої діти ніколи не побачать таке і не вважатимуть, що це норма. Хто ж виросте в західному суспільстві з такими тенденціями?! Куди заведе їх цей шлях, і чомусь я впевнена, що в результаті їх чекає глухий кут..." – написала дружина прессекретаря Володимира Путіна.
Тетяну Навку обурила чоловіча художня гімнастика.
Тетяну Навку обурила чоловіча художня гімнастика.

Користувачі соцмережі у відповідь зазначили, що безліч жінок беруть участь в видах спорту, які раніше вважалися виключно чоловічими.

Навку підкололи словами про Пєскова.
Навку підкололи словами про Пєскова.

Навка нарвалася на їдкі коментарі.
Навка нарвалася на їдкі коментарі.
"Слухати засудження від людини з великою аудиторією, яка веде себе як бабусі біля під'їзду, які засуджують молодь, досить дивно", "Не відразу прийняли бокс для жінок, над бабою за кермом досі сміються в анекдотах", "Тобто на Кіркорова в пір'ї і стразах з перуками ви нормально росли, а тут шоковані танцюючим хлопцем в стразах? Не будьте ханжами", "А жінка штангіст Вам більше подобається?", "Жінки штовхають ядра, займаються бодібілдингом або важкою атлетикою, або їм теж заборонимо?" , "Багато людей вже давно перебувають в культурному шоці від вашого чоловіка. І нічого", – пишуть в коментарях.
Вболівальники підтримали чоловічу художню гімнастику.
Вболівальники підтримали чоловічу художню гімнастику.

Навку засудили за пост.
Навку засудили за пост.

Відзначимо, що перший турнір з художньо гімнастики серед чоловіків пройшли в травні 2019 року.

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