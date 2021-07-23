Дружину Дмитра Пєскова висміяли в мережі

Російська олімпійська чемпіонка Тетяна Навка зробила скандальну заяву про виступи чоловіків у художній гімнастиці. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дружина Дмитра Пєскова опублікувала фрагмент одного з виступів, повідомляє Обозреватель.

У своєму коментарі до ролика колишня фігуристка заявила, що у неї "культурний шок". Вона також висловила надію на те, що подібних змагань не буде в Росії, і нарвалася на їдкі коментарі на свою адресу.

Тетяна Навка. Джерело: Instagram Тетяни Навки

"Щаслива, що в нашій країні такого немає і, сподіваюся, ніколи не буде. Чоловіче залишиться чоловічим, а жіноче жіночим! І мої діти ніколи не побачать таке і не вважатимуть, що це норма. Хто ж виросте в західному суспільстві з такими тенденціями?! Куди заведе їх цей шлях, і чомусь я впевнена, що в результаті їх чекає глухий кут..." – написала дружина прессекретаря Володимира Путіна .

Тетяну Навку обурила чоловіча художня гімнастика.

Користувачі соцмережі у відповідь зазначили, що безліч жінок беруть участь в видах спорту, які раніше вважалися виключно чоловічими.

Навку підкололи словами про Пєскова.

Навка нарвалася на їдкі коментарі.

"Слухати засудження від людини з великою аудиторією, яка веде себе як бабусі біля під'їзду, які засуджують молодь, досить дивно", "Не відразу прийняли бокс для жінок, над бабою за кермом досі сміються в анекдотах", "Тобто на Кіркорова в пір'ї і стразах з перуками ви нормально росли, а тут шоковані танцюючим хлопцем в стразах? Не будьте ханжами", "А жінка штангіст Вам більше подобається?", "Жінки штовхають ядра, займаються бодібілдингом або важкою атлетикою, або їм теж заборонимо?" , "Багато людей вже давно перебувають в культурному шоці від вашого чоловіка. І нічого" , – пишуть в коментарях.

Вболівальники підтримали чоловічу художню гімнастику.

Навку засудили за пост.

Відзначимо, що перший турнір з художньо гімнастики серед чоловіків пройшли в травні 2019 року.