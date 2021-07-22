У США і Великобританії стався збій в Інтернеті

У США і Великобританії стався глобальний збій в Інтернеті. Перестали працювати інтернет-магазини, зокрема Amazon, комп'ютерні ігри, включаючи Call of Duty, стрімінговие сервіси, такі як HBO Max, і низка банків, повідомляє Деловая столица.

Так, сервіс Down Detector показує, що в роботі інтернет-сервісів стався глобальний збій. Вони масово перестають працювати. Спочатку збій зафіксували в США, а потім сервіси почали "червоніти" і в Британії.

Зазначається, що повсюдне відключення, ймовірно, означає, що щось зламалося в інфраструктурі самого інтернету, а не у компаній.

За даними Down Detector, поки масово виникають проблеми в роботі: Amazon, Call of Duty, HBO Max, Apex, Apple Music, Apple TV, Apple Store, BMO Harris Bank, Bank of America, Bank of the West, Bethesda, Booking, CNN, Epic Games Store, Fox News, Fortnite, Disney+ і багатьох сервісів.

Поки точно невідомо, що саме стало причиною цього збою. Однак компанія Akamai повідомила, що зараз відчуває "перебої в обслуговуванні". Ця компанія займається інтернет-інфраструктурою, тому підозрюють, що це через неї стався цей глобальний збій".