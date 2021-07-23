Ксенія Мішина розбурхала мережу спокусливим образом

Українська акторка та знову холостячка Ксенія Мішина після розриву з Олександром Еллертом майже щодня публікує нові фото. На них зірка хизується яскравими та звабливими образами, повідомляє 24 Канал.

Ксенія Мішина приїхала до Криму для відпочинку з подругами та сином Платоном. Відповідні фото актриса опублікувала на сторінці в Instagram.

Артистка впевнено позувала перед камерою на терасі з виглядом на море. Вона постала у яскравому помаранчевому костюмі, що підкреслював бездоганну фігуру зірки та засвітив її підтягнутий живіт.

Фото з інстаграму зірки

Вбрання Ксенії Мішиної складалося з вкороченого жакета з об'ємними рукавами та обтислою спідницею, які поєднувалися тонкою стрічкою. Стильний та звабливий аутфіт доповнювали круглі сонцезахисні окуляри та оригінальні білі сережки-підвіски.